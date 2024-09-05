İzmir Körfezi'nde Atık Su Analizi İçin İkinci Bilim Seferi Düzenleniyor

İzmir Körfezi'nde İkinci Bilim Seferi Başlıyor

Dokuz Eylüll Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokuların kaynağını araştırmak için ikinci bir bilim seferi düzenleyecek.

Atık Su Deşarjı Üzerine Odaklanılacak

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nil Kula, ikinci seferin atık su deşarj noktalarına yoğunlaşacağını belirtti. "Yaşadığımız sorunlar için gerekli incelemeleri yaparak, atık su deşarjlarının etkilerini araştıracağız," dedi.

İlk Seferin Sonuçları İnceleniyor

İlk seferde alınan numunelere dair laboratuvar çalışmaları devam ederken, Dr. Janset Kayaalp yönetimindeki ikinci sefer, 9 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bayraklı ve Liman çevresinde ilave noktalar da incelenecek.

Kirlilik Kaynakları Araştırılıyor

Prof. Dr. Kula, "Atık su deşarjlarının deniz kirliliğine katkıda bulunduğu gözlemleniyor. Alınan örneklerden mikrobiolojik ve kimyasal analizler yaparak, süreci hızlandıracağız," açıklamalarında bulundu. Çalışmalarında farklı parametrelere bakacaklarını da sözlerine ekledi.

Olayın Gelişimi

Bayraklı'da 20 Ağustos'ta meydana gelen olayı takip eden günlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olayın sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı. İlk bulgular, sudaki kirlilik ve düşük oksijen seviyesinin balık ölümlerine yol açtığını gösteriyor.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü bilim insanları 28 Ağustos'ta ilk numuneleri alarak detaylı incelemeler yapmaya başladı. Bu bağlamda, 1 Eylül itibarıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu da oluşturuldu.