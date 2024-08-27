Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Körfezi'nde Balık Avcılığına İlişkin Uyarılar Artıyor

İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeni ile balık avlanmaması için uyarıcı afişler asıldı, yetkililer önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:45
İzmir Körfezi'nde Balık Avcılığına İlişkin Uyarılar Artıyor

İzmir Körfezi'nde Balık Avcılığına Dikkat

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle balık tutmamak konusunda uyarılarda bulunuldu. Bazı bölgelerde ölü balıkların su yüzeyine çıkması ve kötü kokular, bu bölgedeki kirliliğin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Ölü Balıklar ve Kirlilik Alarmı

Yerel ve ulusal gündemi meşgul eden İzmir Körfezi'ndeki bu sorun ile ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, körfeze akıtan 7 dere ve çevredeki sanayi bölgelerinin arıtma tesislerinden örnekler alarak analiz yapıyor.

Oksijen Seviyelerini Arttırma Çabaları

İZSU'ya ait bir geminin, Alsancak Limanı açıklarında suyu filtreleyerek denize deşarj ettiği ve bu yöntemle suyun oksijen seviyesinin artırılmaya çalışıldığı görülüyor. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Bayraklı sahiline yerleştirilen 4 hidrosoft pompa, denizdeki oksijen oranının artırılması amacıyla kaldırıldı.

Uyarıcı Afişler ve Halk Bilinçlendirmesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle karşılaşan bölgelerden balık tutmaması konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, halkı uyarmak amacıyla afişler astığını belirtti.

Muhtar Ölmez, AA muhabirine verdiği demeçte, "Son zamanlarda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgede koku azalmaya başladı. Ancak balık tutmanın yasak olduğu bildirildi. Gördüğüm takdirde ceza uygulanacağı konusunda bilgilendirildim," dedi. Bu yüzden uyarıcı bir yazı hazırlayıp astığını da sözlerine ekledi. Ölmez, bilincin yüksek olduğu insanların gelmekte olduğunu, ancak gece gelenlerin durumu hakkında endişeleri olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!