İzmir Körfezi'nde Balık Avcılığına İlişkin Uyarılar Artıyor

İzmir Körfezi'nde Balık Avcılığına Dikkat

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle balık tutmamak konusunda uyarılarda bulunuldu. Bazı bölgelerde ölü balıkların su yüzeyine çıkması ve kötü kokular, bu bölgedeki kirliliğin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Ölü Balıklar ve Kirlilik Alarmı

Yerel ve ulusal gündemi meşgul eden İzmir Körfezi'ndeki bu sorun ile ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, körfeze akıtan 7 dere ve çevredeki sanayi bölgelerinin arıtma tesislerinden örnekler alarak analiz yapıyor.

Oksijen Seviyelerini Arttırma Çabaları

İZSU'ya ait bir geminin, Alsancak Limanı açıklarında suyu filtreleyerek denize deşarj ettiği ve bu yöntemle suyun oksijen seviyesinin artırılmaya çalışıldığı görülüyor. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Bayraklı sahiline yerleştirilen 4 hidrosoft pompa, denizdeki oksijen oranının artırılması amacıyla kaldırıldı.

Uyarıcı Afişler ve Halk Bilinçlendirmesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle karşılaşan bölgelerden balık tutmaması konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, halkı uyarmak amacıyla afişler astığını belirtti.

Muhtar Ölmez, AA muhabirine verdiği demeçte, "Son zamanlarda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgede koku azalmaya başladı. Ancak balık tutmanın yasak olduğu bildirildi. Gördüğüm takdirde ceza uygulanacağı konusunda bilgilendirildim," dedi. Bu yüzden uyarıcı bir yazı hazırlayıp astığını da sözlerine ekledi. Ölmez, bilincin yüksek olduğu insanların gelmekte olduğunu, ancak gece gelenlerin durumu hakkında endişeleri olduğunu söyledi.