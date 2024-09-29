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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde ölü balıklar kıyıya vururken, kötü kokular çevreyi etkisi altına aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:28
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde, çeşitli noktalarında meydana gelen balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi, Bayraklı'daki Turan Mahallesi ve Konak ilçesinde bulunan Alsancak ile Konak iskelesi gibi bölgelerde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Belediye Ekipleri Müdahale Etti

Ölü balıkların kıyıya vurmasının ardından, belediye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek balıkları toplamak için çalışmalar başlattı. Ancak, balık ölümleri ile birlikte yayılan kötü kokular da çevre halkını rahatsız etmeye devam ediyor.

Önlemler Gündeme Alındı

Kent genelinde 20 Ağustos tarihinde Bayraklı'nın Turan Sahili'nde başlayan bu kirlilik ve kötü koku sorunu, yerel yönetim tarafından ciddiyetle ele alındı. Bu kapsamda, kirlilik kaynağının tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla çalışmalara hız verildi.

Halkın sağlığı ve çevrenin temizliği için hızlı bir şekilde gerekli adımlar atılacak.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele...

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

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