İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri: Kirletici Birikimi ve Yükselen Sıcaklıklar Etkili

İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümlerinin Sebepleri

İzmir Körfezi’nde meydana gelen alg patlamaları ve sonrasında ortaya çıkan balık ölümleri, yıllar içinde biriken kirlilik ve yüksek deniz suyu sıcaklıklarının birleşimi olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlar, bu durumun çevresel etkilerinin araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Suzer'in Açıklamaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Esin Suzer, alg patlamalarının toksik maddeler üreterek oksijensiz bir ortam yarattığını ifade etti. Suzer, özellikle sedimentteki yıl birikmiş kirliliğin balıklarda birikim yaparak insan sağlığını da tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların organizmaların üremesini tetiklediği ve bu durumun balık ölümlerine yol açtığı belirtiliyor.

Kirlenmenin Kaynağı

Prof. Dr. Suzer, körfezdeki kirlenmenin evsel ve endüstriyel kaynaklı olduğunu belirterek, arıtma sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini ve belediyelerin daha iyi arıtma yapmaları gerektiğini önerdi. Meles Çayı gibi derelerin taşıdığı atıkların sadece Bayraklı değil, çevresindeki pek çok bölgeyi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Ayol'un Değerlendirmeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Azize Ayol, balık ölümlerinin ana nedeninin atık su deşarjları olduğuna dikkat çekti. Ayol, deniz tabanına yakın alanlarda oksijen seviyesinin düşmesi ve zehirli gazların yayılmasının bu ölümlere yol açtığını ifade etti. Ayrıca, mevcut atık su arıtma tesislerinin yeterli olmadığını ve İzmir Körfezi'nde acil bir eylem planı yapılması gerektiğini belirtti.

Çözüm Önerileri

Ayol, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin performansının artırılması, mevcut atık su arıtma sistemlerinin verimliliği ve düzenli dip taramasının yapılması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, bölge müsilaj gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilir.