İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Denetim Faaliyetleri

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri İçin Yoğun Denetim Süreci

İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dikkatini çekti. 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan bölgesinde ölü balıkların kıyıya vurmasıyla başlayan kirlilik sorununa karşı geniş çaplı incelemeler başlatıldı.

Kirlilik Kaynağının Araştırılması

Bakanlığın uzman ekipleri, bölgedeki 7 dere ile arıtma tesislerinden su örnekleri alarak inceleme yapmaya başladı. Bu çerçevede Manda Çayı'ndan su numuneleri alındı ve Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı'na gönderildi. Diğer kirlilik kaynakları arasında Bostanlı, Bayraklı, Laka, Arap ve Balçova dereleri ile Atatürk ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgeleri'nin arıtma tesisleri de yer alıyor.

Oksijen Seviyesinin Düşmesi ve Balık Ölümleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, derelerden gelen kirlilik yüklerinin tespit edileceğini belirtti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, çözünmüş oksijen miktarındaki düşüşle birlikte kirliliğin balık ölümlerine sebep olduğu ifade edildi. Analiz sonuçlarına göre kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

Temizlik Çalışmaları ve Oksijen Artışı

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde temizlik çalışmalarına devam ediyor. İZSU ekipleri, Bornova deresi çıkışında çamur temizliği yaparken, itfaiye ekipleri de hidrosoft pompalar kurarak denizdeki oksijen miktarını artırmaya çalışıyor. Ayrıca, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi'nin de bölgede çeşitli incelemeler yaptığı bildirildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü İzmir Körfezi'nde, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi çeşitli noktalarda inceleme yapıyor.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bayraklı sahiline 4 hidrosoft pompa kurdu. Pompaların, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettikleri, bu yolla su içindeki oksijen oranının da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.

Kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı. Manda Çayı'nda göreve başlayan ekipler, çaydan su numuneleri alarak bölgede hazır bulunan Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarına yönlendirdi.