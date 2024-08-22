İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Kirlilik Sorunu

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan balık ölümlerinin etkileri Karşıyaka sahiline kadar ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esin Suzer, "Kirlilik nedeniyle oksijen seviyesi düşüyor" diyerek sorun hakkında bilgi verdi.

Kötü Koku ve Oksijen Eksikliği

20 Ağustos'ta başlamasıyla, Bayraklı'daki ölü balıklar ve kötü koku noretişleri yayılmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili deniz temizliği çalışmalarını sürdürmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de numune alımları gerçekleştirdi.

Mikro Alg Patlaması ve Kirlenme

Prof. Dr. Suzer, “Körfezde suda yüksek düzeyde azot ve fosfor elemeleri var. Bu da mikro alglerin aşırı üremesine neden oluyor,” dedi. Sıcaklık ve oksijen seviyesindeki düşüş, balık ölümlerine yol açıyor.

Akıntı Sistemi Etkili

Su kalitesinin düşük olduğunu vurgulayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergün Taşkın, “İzmir Körfezi, Türkiye'nin su kalitesi açısından en kötü yerlerinden biri,” diyerek durumu eleştirdi.

Yerel Yönetim ve Halkın Talebi

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, “Ölü balıkların bir an önce toplanmasını istiyoruz,” diyerek bölgede yoğun bir kirlilik olduğunu dile getirdi. Bu durum, hem halk sağlığını hem de bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.