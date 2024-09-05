Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Körfezi'nde Çevre Felaketi: Bakan Kurum'dan Açıklamalar

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri üzerine inceleme yapan Bakan Kurum, çevre felaketini ve sorumluları açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:45
İzmir Körfezi'nde Çevre Felaketi: Bakan Kurum'dan Açıklamalar

İzmir Körfezi'nde Büyük Çevre Felaketi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin ardından yaptığı incelemede, "İzmir Körfezi'nin ekosistemi artık durma noktasına gelmiştir" ifadelerini kullandı. Kurum, körfezin mevcut durumda büyük bir çevresel tehdit altında olduğunu vurguladı.

Önlem için Bilim Kurulu Oluşturuldu

Bakan Kurum, yürütülen inceleme kapsamında oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti ile birlikte deniz ekosisteminin korunması amacıyla harekete geçildiğini belirtti. Bilim insanları ve uzmanlarla birlikte yapılan araştırmalarda, körfezin durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olundu.

Kirlenme Sebepleri Aydınlatıldı

Kurum, denizdeki amonyak seviyesinin mevcut sınırın 50 katı kadar yüksek olduğunu ve bu durumun suya arıtılmadan karışan evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklandığını kaydetti. Ayrıca, denizdeki oksijen seviyesinin kritik düzeyde düşmesi nedeniyle canlıların yaşamını sürdüremediği ifade edildi.

Bazı Bölgelere Yaşam Kalitesi Kalmadı

Korum, İzmir Körfezi’nde yaşanan kirliliğin derinleştiğine ve iç körfezde zararlı maddelerin sınır değerlerinin iki katına çıktığına dikkat çekti. Bu durumu, "Körfezimizdeki bazı bölgelerde yaşam kalmamıştır" şeklinde ifade etti.

Atık Su Yönetimi Sorunları

Bakan, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili sorunları gündeme getirerek, bu tesisin düzgün çalışmadığını ve atıkların yeterince arıtılmadan doğrudan denize bırakıldığını dile getirdi. Ayrıca, atık su miktarının kapasiteyi aştığını ve bu durumun körfezdeki kirliliği artırdığını belirtti.

Yerel Yönetimlere Uyarı

Kurum, yerel yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda sıkı bir şekilde denetleyeceklerini ve gerekli uyarıları yapacaklarını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın toplantıya katılmadığını da ekleyerek, "Anlaşılan o ki İzmir'den daha önemli meseleleri var," diye konuştu.

Yapılan incelemelerde, bazı bölgelerde kirlilik düzeyinin tarihin en kötü durumuna geldiği dile getirildi. Çevre koruma çalışmaları ve yol haritaları için bilim insanları ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerektiği ifade edildi.

Kurum ve beraberindekiler, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevresel tehditlerin önüne geçmek için kararlılık göstereceklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi