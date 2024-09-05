İzmir Körfezi'nde Çevre Felaketi: Bakan Kurum'dan Açıklamalar

İzmir Körfezi'nde Büyük Çevre Felaketi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin ardından yaptığı incelemede, "İzmir Körfezi'nin ekosistemi artık durma noktasına gelmiştir" ifadelerini kullandı. Kurum, körfezin mevcut durumda büyük bir çevresel tehdit altında olduğunu vurguladı.

Önlem için Bilim Kurulu Oluşturuldu

Bakan Kurum, yürütülen inceleme kapsamında oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti ile birlikte deniz ekosisteminin korunması amacıyla harekete geçildiğini belirtti. Bilim insanları ve uzmanlarla birlikte yapılan araştırmalarda, körfezin durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olundu.

Kirlenme Sebepleri Aydınlatıldı

Kurum, denizdeki amonyak seviyesinin mevcut sınırın 50 katı kadar yüksek olduğunu ve bu durumun suya arıtılmadan karışan evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklandığını kaydetti. Ayrıca, denizdeki oksijen seviyesinin kritik düzeyde düşmesi nedeniyle canlıların yaşamını sürdüremediği ifade edildi.

Bazı Bölgelere Yaşam Kalitesi Kalmadı

Korum, İzmir Körfezi’nde yaşanan kirliliğin derinleştiğine ve iç körfezde zararlı maddelerin sınır değerlerinin iki katına çıktığına dikkat çekti. Bu durumu, "Körfezimizdeki bazı bölgelerde yaşam kalmamıştır" şeklinde ifade etti.

Atık Su Yönetimi Sorunları

Bakan, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili sorunları gündeme getirerek, bu tesisin düzgün çalışmadığını ve atıkların yeterince arıtılmadan doğrudan denize bırakıldığını dile getirdi. Ayrıca, atık su miktarının kapasiteyi aştığını ve bu durumun körfezdeki kirliliği artırdığını belirtti.

Yerel Yönetimlere Uyarı

Kurum, yerel yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda sıkı bir şekilde denetleyeceklerini ve gerekli uyarıları yapacaklarını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın toplantıya katılmadığını da ekleyerek, "Anlaşılan o ki İzmir'den daha önemli meseleleri var," diye konuştu.

Yapılan incelemelerde, bazı bölgelerde kirlilik düzeyinin tarihin en kötü durumuna geldiği dile getirildi. Çevre koruma çalışmaları ve yol haritaları için bilim insanları ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerektiği ifade edildi.

Kurum ve beraberindekiler, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevresel tehditlerin önüne geçmek için kararlılık göstereceklerinin altını çizdi.