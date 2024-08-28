İzmir Körfezi'nde Kirlilik Balık Ölümlerini Artırıyor

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorunu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'nde son günlerde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, kirliliğe dayanıklı balık türlerinin dahi bu olumsuz koşullar altında hayatta kalamadığını bildirdi.

Dip Balıkların Ölümü Gözlemleniyor

20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi'nde sahile vuran ölü balıklar ve kötü koku, çevresel sorunları tekrar gündeme getirdi. Kirliliğin ortadan kaldırılması için çeşitli kurumların çabaları devam ediyor.

Prof. Dr. Tanrıkul, İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin arka planında 1970'li yıllarda başlayan kirlilik sorununu işaret ederek, "Nüfus artışı ve kentleşme bu durumu daha da kötüleştirdi" dedi.

İklim Değişikliği ve Kirlilik Etkisi

Bu yıl dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarının arttığını belirten Tanrıkul, kirliliğin bu durumu daha da derinleştirdiğini belirtti: "Kirliliğe bağlı olarak sıcaklık artması, balıkların çevresel etkenlere karşı toleransını azaltıyor. Oksijen miktarındaki düşüş de balık ölümlerine yol açıyor."

Ölen Balıkların Tüketilmemesi Önemli

Kirlilik kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun dibe bağımlı türlerde görüldüğünü söyleyen Tanrıkul, "Sargoz, çipura ve lidaki gibi balık türleri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Hatta çevre kirliliğine daha dayanıklı olan kefal ve kaya balıkları da artık yaşayamaz hale geldi" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, ölü balıkların tüketilmesinin tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Tanrıkul, "Bu balıkların üzerinde bulunan mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla. Tüketim ciddi zehirlenmelere yol açabilir" dedi. Balık popülasyonunun önümüzdeki sonbaharda normale dönmesi bekleniyor.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, ölen balık türlerini laboratuvarda inceledi.