DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

İzmir Körfezi'nde Kirlilik Soruşturması: Sorumlular Belirlenecek

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlulara karşı soruşturma başlatıldı. Bakanlık denetimleri ve ihlaller dikkate alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:17
İzmir Körfezi'nde Kirlilik Soruşturması: Sorumlular Belirlenecek

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik İçin Soruşturma Başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kirliliğe neden olan etkenlerin tespit edilmesi için sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamanın Detayları

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

İZSU'ya Ceza Kesildi

Öte yandan, aynı tarihlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'na 6 ihlale bağlı olarak toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını duyurdu. Bu süreç, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğin önüne geçilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
2
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
3
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
5
Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
7
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!