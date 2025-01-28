İzmir Körfezi'nde Kirlilik Soruşturması: Sorumlular Belirlenecek

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik İçin Soruşturma Başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kirliliğe neden olan etkenlerin tespit edilmesi için sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamanın Detayları

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

İZSU'ya Ceza Kesildi

Öte yandan, aynı tarihlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'na 6 ihlale bağlı olarak toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını duyurdu. Bu süreç, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğin önüne geçilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.