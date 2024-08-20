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İzmir Körfezi'nde Ölü Balıkların Gizemi Araştırılıyor

İzmir Körfezi'nde kıyıya vurmuş ölü balıklar için inceleme süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:38
İzmir Körfezi'nde Ölü Balıkların Gizemi Araştırılıyor

İzmir Körfezi'nde Ölü Balıkların Tespiti

İzmir Körfezi'nde, kıyıya çok sayıda ölü balığın vurduğu tespit edildi. Bu durum üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin nedenlerini araştırmak amacıyla hemen harekete geçti.

Vatandaşların İhbarı ve İlk İncelemeler

Bayraklı ilçesindeki Turan Sahilinde ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Ekipler, sahilde incelemeler yaptı ve kirliliğin kaynağını belirlemek için su ve balıklardan numuneler aldı.

Muhtarın Açıklamaları ve Uzman Görüşü

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, sabah saatlerinde sahilden kötü bir koku gelmesi üzerine inceleme yaptıklarını, ardından çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdiklerini aktardı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. İlker Aydın, otopsi yapılmadan kesin bir neden belirtmenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Suların aşırı ısınması birçok soruna yol açabilir. Öncelikli sebep, oksijen yetersizliği olabilir, ardından oksijeni tüketen plankton artışları gelebilir," dedi.

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