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İzmir Körfezi'nde Temizlik İçin Dip Tarama Çalışmaları Başladı

İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma işlemleri için 440 milyon lira bütçe ayrıldı. Temizlik seferberliği devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:30
İzmir Körfezi'nde Temizlik İçin Dip Tarama Çalışmaları Başladı

İzmir Körfezi Temizleniyor

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi amacıyla dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bu önemli çalışma İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Dip Tarama ve Çamur Çıkarma İşlemleri

İzmir Körfezi'nin kuzey kesimi ve Peynircioğlu Deresi'nin körfezle birleştiği noktada gemiyle dip tarama işlemlerine başlandı. Tarama sürecinin ardından, 6 gemiyle dipteki çamur yüzeye çıkarılacak.

440 Milyon Lira Bütçe Ayrıldı

Bu kapsamda, özellikle körfez kirliliği üzerine yapılan çalışmalar için 440 milyon lira bütçe ayrıldığı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezde bir temizlik seferberliği başlattıklarını ifade etti.

Çalışmalar Sürüyor

Tugay, çalışmaların ilkinin Peynircioğlu Deresi'nin denizle buluşan bölümünde gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Tugay, "Bu çalışma, körfezde sirkülasyonu artırarak alg patlamalarının önüne geçecek. Tüm birimlerimizle körfez temizlenene kadar durmadan çalışacağız. İlk hedefimiz, körfezde alg patlamalarının ve kötü kokunun önlenmesidir." dedi.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı...

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Körfezi'nin kuzey ve Peynircioğlu Deresi'nin bağlandığı kısımlarında gemiyle dip taramasına başlandı.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı...

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Körfezi'nin kuzey ve Peynircioğlu Deresi'nin bağlandığı kısımlarında gemiyle dip taramasına başlandı.

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