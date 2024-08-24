İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri Üzerine Siyasi Tartışmalar

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Siyasi Tartışmalara Sebep Oldu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri ve kötü kokular hakkında sert açıklamalarda bulundu. İnan, günlerdir karaya vuran ölü balıkların, İzmir'in sorunlarının kaynağı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı.

Yaşanan Acil Durumlar

Yazılı bir basın açıklaması yapan İnan, körfezde ciddi bir acil durum yaşandığını ve çevresel tehditlerin arttığını dile getirerek

"Arıtma tesisleri yetersiz ve bakımsız. Bu tesisler çalıştırılmadığı için İzmir Körfezi büyük bir tehdit altındadır," ifadesini kullandı.

Halk Sağlığı Tehdit Altında

İnan, ayrıca arıtma tesislerinde biriken çamurun İzmir için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "İzmir çok yoruldu, yordular. Şimdi, şehirdeki kirliliği 6 katına çıkartan ve kanalizasyon atıklarını kötü bir şekilde yöneten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını tehdit ediyor," diye ekledi.

Kayıtçı Kavgası Tartışmaları Kızıştırıyor

Öte yandan, Harmandalı çöplüğünün kötü koku yaymaya devam ettiğini ifade eden İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile bir önceki başkan Tunç Soyer arasında yaşanan "kayıkçı kavgasına" dikkat çekti. İnan, bu durumun İzmir'in gerçek sorunlarıyla yeterince ilgilenilmediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.