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İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon Lira Ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık su deşarjı nedeniyle 1,6 milyon lira ceza aldı. Bakanlık, denetimlerinin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:21
İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon Lira Ceza

İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjı 1,6 Milyon Lira Ceza Getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir katı atık depolama tesisinin atık sularının Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj edilmesi nedeniyle 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine denetim ekiplerinin inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Çiğli'de İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi'ni besleyen Harmandalı Deresi'ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimizi ve doğamızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ilgili kişiler hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisinin atık suyunun...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisinin atık suyunun Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj edilmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisinin atık suyunun...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisinin atık suyunun Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj edilmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

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