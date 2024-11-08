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İzmir Körfezi'nin Temizlenmesi İçin Sorumluluk Çağrısı

Çevre Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili sorumlulukları hatırlattı ve yerel yönetimleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:35
İzmir Körfezi'nin Temizlenmesi İçin Sorumluluk Çağrısı

İzmir Körfezi İçin Temizlik Vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihi bir basın toplantısında İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin giderilmesi için gerekli adımları yineledi. Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek, "İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluklarını yerine getirecek ve İzmir halkı adına bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel Çevre Sorunları ve Türkiye'nin Çabaları

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yaparak global çevre sorunlarına dikkat çekti. Dünyada her 10 dakikada oluşan plastik atık miktarının 5 bin 900 ton olduğunu ve bunun yanında önemli deniz canlılarının yaşamlarının sona erdiğini belirtti.

Sıfır Atık Seferberliği

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin başarılarını da vurguladı. Türkiye genelinde 193 bin binada bu sistemin kurulduğunu, toplamda 60 milyon ton atığın geri dönüştürüldüğünü aktardı. Ayrıca, bu süreç boyunca 185 milyar lira değerinde kaynak tasarrufu sağlandığına dikkat çekti.

Yerel Yönetimlere Destek ve Geri Kazanım Oranı

Son 22 yılda çevre yatırımlarına 58 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, 2017 yılında %13 olan geri kazanım oranını 2024'te %35'e yükseltmeyi planladıklarını belirtti.

İzmir'deki Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kurum, "İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin asıl sebebi, atık sularını arıtmayan ve yağmur suyu ile kanalizasyonu ayırt edemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir" dedi. İzmir Körfezi Acil Eylem Planı’nın oluşturulduğunu ve vatandaşlarla paylaşılacağını bildirdi.

Yeşil Şehir Vizyonu

Bakan Kurum, 81 ildeki yeşil alan hedeflerini de gündeme getirerek, şu an itibarıyla 521 millet bahçesi yapıldığını ifade etti. Bu projelerin, çevreye duyarlı bir şehirleşme anlayışının parçası olduğunu vurguladı.

Sonuç ve Gelecek Hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yasalarla yürütülecek yeni çevre stratejileri üzerine bilgiler verirken, Türkiye genelinde temiz bir çevre için kararlı adımlar atılacağının altını çizdi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, İzmir Körfezi'nin ve diğer su kaynaklarının korunması, sadece devletin değil, yerel yönetimlerin de sorumluluğunda olduğu vurgusu yapıldı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, komisyona katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, komisyona katıldı.

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