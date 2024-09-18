İzmir Körfezi'nin Temizliği İçin Acil Eylem Planı

İzmir Körfezi'nin Kurtarılması İçin Acil Eylem Planı

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, İzmir Körfezi'nin mevcut kirliliğinin durdurulması için acil eylem planı geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Pirinççi, bu plan ile birlikte atık su arıtma tesislerinin etkin çalışmasının sağlanabileceğini vurguladı.

Deniz Çayırlarının Önemi

Pirinççi, "Deniz çayırları, ormanlardan daha fazla oksijen üretiyor. Bu nedenle deniz yaşamının korunması açısından kritik bir öneme sahipler" ifadelerini kullandı. Özellikle Fethiye-Göcek bölgesinde tekne turizminin deniz çayırlarına zarar verdiğine dikkat çekti.

İdari Yaptırımlar ve Denetim

İstanbul ve Kocaeli Körfezi'nde yaşanan kirliliğin kontrol altına alınması için bugüne kadar 13 milyon TL idari ceza uygulandığını söyleyen Pirinççi, yapay zeka ve uydu destekli denetim sistemlerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Uzun Süreli Çözümler Gerekiyor

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi sürecinin uzun zaman alabileceğini belirten Pirinççi, "Kentteki atık su arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması gerekiyor. Mevcut sorunların ortadan kaldırılması için kapsamlı projelere ihtiyaç var" dedi.

Sonuç olarak, İzmir Körfezi'nin sağlığı, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesine ve gelecek dönemde oluşturulacak eylem planına bağlı. Ancak bu süreç görünüşte uzun bir altyapı çalışması gerektiriyor.