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İzmir Kültür Yolu Festivali Kapılarını Açtı

İzmir Kültür Yolu Festivali, 58 noktada 300 etkinlik ile kültür sanat dolu bir program sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:43
İzmir Kültür Yolu Festivali Kapılarını Açtı

İzmir Kültür Yolu Festivali Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 15. etabı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, bugün itibarıyla start aldı. Festivalin açılışı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen bir programla yapıldı.

Ulaşım ve Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Festival Direktörü olan Selim Terzi, festival süresince kentte 58 noktada kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceğini belirtti. 9 gün sürecek festivalin ardından 3 gün daha konserler düzenlenecek.

Vali Elban'ın Açıklamaları

İzmir Valisi Süleyman Elban, festivali, kültür ve sanatın iç içe geçtiği bir turizm festivali olarak nitelendirdi. Vali Elban, "Festival kapsamında 58 farklı noktada yaklaşık 300 etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler arasında opera, resim sergileri, konserler ve atölye çalışmaları yer alacak." dedi.

Zengin Etkinlik Programı

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde, konserlerden sergilere, tiyatro, opera ve bale gösterilerine kadar birçok etkinlik yer alacak. Bununla birlikte, Koku Kültürü ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan özel parfümler de festivalde sergilenecek.

Festival Takvimi

Festival, 3 Kasım'da sona erecek. Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan bu festivalin 2024 yılı takvimi, Antalya Kültür Yolu Festivali ile tamamlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15. durağı, İzmir...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15. durağı, İzmir Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda) da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15. durağı, İzmir...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15. durağı, İzmir Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda) da katıldı.

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