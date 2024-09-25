İzmir Limanında Otomobil Denize Düştü, Sürücü Ağır Yaralı

İzmir'de Liman Olayı: Sürücü Ağır Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Limanı'nda meydana gelen talihsiz bir olayda, bir otomobil denize düştü ve sürücüsü ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Alsancak Limanı içerisinde gerçekleşti. Mühendis olarak çalışan Doruk Y. (40), henüz plakası tespit edilemeyen otomobilini kullanırken, bariyerleri aşarak denize düştü. Güvenlik ekipleri ve deniz polisi dalgıçları hemen devreye girdi ve Doruk Y. otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay Anı ve İlk Müdahale

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Vinçle Kurtarma Operasyonu

Olay yerinde daha sonra ekipler, otomobili vinç yardımıyla denizden çıkarma işlemini gerçekleştirdi.

Güvenlik Kamera Görüntüleri

Yapılan araştırmalar sonucunda, olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Doruk Y.'nin kullandığı otomobilin dönüş yaparken kontrolden çıkarak denize düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.