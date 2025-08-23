DOLAR
İzmir Menderes'te Orman Yangını: Kaynak Ustası M.Ş.T. Tutuklandı

Çile Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kaynak ustası M.Ş.T. tutuklandı; iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:22
İzmir Menderes'te Orman Yangını: Kaynak Ustası M.Ş.T. Tutuklandı

İzmir Menderes'te orman yangını soruşturmasında tutuklama

İzmir'in Menderes ilçesinde, Çile Mahallesi'nde tarım alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan arazi sahibi D.Y. (32), prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) ile kaynakçı M.Ş.T. (31)'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaynakçı M.Ş.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangına müdahale

Dün Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi; müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma bulguları

Jandarma ekipleri, yangının kaynakçı ustası M.Ş.T.'nin izinsiz prefabrik ev yapımında demir kaynağı yaptığı sırada çıktığını belirledi ve şüphelileri yakaladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

