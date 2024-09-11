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İzmir Menderes'te Sağanak Yağış Sonrası Sel Felaketi

Menderes'te etkili olan sağanak yağış, yolları çökertti ve birçok evi su bastı. Bölgedeki zararlar ve vatandaşların görüşleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:38
İzmir Menderes'te Sağanak Yağış Sonrası Sel Felaketi

İzmir Menderes'te Sel Felaketi

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak yağış, birçok ev ve iş yerine su bastı, yollar çöktü ve araçlar denize sürüklendi.

Yağışın Etkileri

Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Özellikle Menderes Çukuraltı ve Özdere mahallelerinde, derenin taşması sonucu ciddi maddi hasar meydana geldi.

Hasar Gören Okulda Eğitime Ara Verildi

Çukuraltı Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi, çevresindeki üç müstakil eve ve üç park halindeki araca zarar verdi. Özdere Oğan Timinci İlkokulu’nun bahçesinde de hasar oluştu ve bu sebeple eğitime bir gün ara verildi.

Vatandaşlardan Tepkiler

Ahmetbeyli Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi sonrası, araç sahipleri zor durumda kaldı. Araçlarının denize sürüklendiğini belirten yerel halktan Şadan Özdirik, benzer olayların geçmişte de yaşandığını dile getirdi.

Emekli doktor Cevdet Yılmaz ise, yerel yönetimleri dere yatağında yapılaşmaya göz yummakla ve gerekli önlemleri almamakla eleştirdi. Yılmaz, "Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak" şeklinde konuştu.

Sel Sularında Mahsur Kalanlar Var

Evinde su baskını yaşayan Lami Ülkümen, sabah saatlerinde suların eve girmeye başladığını, "Su seviyesi göğüs hizamızdaydı. Yaşadığımız felaket çok korkutucuydu" dedi.

Ülkümen, evinin ve aracının ciddi hasar gördüğünü ifade ederek, "Maddi boyutu nedir bilmiyorum ama ciddi bir zararımız var" dedi.

Önlemler Alınıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobiller ve tekneleri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve yol çöktü. Yoldaki binalar ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

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