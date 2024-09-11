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İzmir Menderes'te Sel Felaketi: Yol Çöktü, Araçlar Denize Sürüklendi

İzmir Menderes'te etkili sağanak yağış sonrası yollar çöktü, evler su altında kaldı. Yerel yönetim ve AFAD ekipleri yardıma koştu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:45
İzmir Menderes'te Sel Felaketi: Yol Çöktü, Araçlar Denize Sürüklendi

Şiddetli Sağanak Menderes'i Vurdu

İzmir'in Menderes ilçesinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Bu durum, bölgede büyük zararlar meydana getirdi. Derenin taşması sonucu bazı evlerin ve iş yerlerinin suyla dolmasıyla birlikte, yollar da büyük oranda zarar gördü.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Derenin taşması nedeniyle, Ahmetbeyli Mahallesi'nde Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir kısmı çöktü. Park halindeki araçlardan bir tanesi ile denize bağlı olan tekneler enkaza karıştı. Bu duruma tanıklık eden Şadan Özdirik, daha önce de benzer olaylar yaşandığını belirterek, "Yağmurun bu kadar etkili olacağını düşünmemiştik; ancak bu duruma şaşırdık kaldık," dedi.

Yerel Yönetim Eleştiriliyor

Mahalle sakini ve emekli doktor Cevdet Yılmaz, "Gerekli önlemlerin alınması zorunlu. Dere yatağındaki yapılaşmanın sonu daha büyük felaketleri getirecek," diyerek yerel yönetimlere sitemde bulundu.

Ağır Hasarlar ve Kurtarma Çalışmaları

Bölgede, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile itfaiye ekipleri, denize sürüklenen araçların kurtarılması için çalışmalara başladı. Ayrıca, AFAD ekipleri, Gümüldür Mahallesi'ndeki bir kamp alanında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Bu olaylar, Menderes bölgesindeki sel baskınlarının tehlikesini ve yerel yönetimlerin bu durumdaki rolünü gözler önüne serdi.

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