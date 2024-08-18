İzmir Menderes'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Menderes İlçesinde Yangınla Mücadele Sürüyor

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkış yapan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmekte. Şaşal Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangın, ekipler tarafından karadan ve havadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gece Boyunca Mücadele

Dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale, gece boyunca kesintisiz şekilde sürdü. Havanın aydınlanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait dört helikopter, yangın bölgesine intikal etti. Helikopterler, Tahtalı Barajı’ndan aldıkları su ile yangına önemli katkı sağlıyorlar.

Ekiplerin Yoğun Çalışmaları

Yangın alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı etkin olarak görev alıyor. Rüzgarın etkisinin azaldığı bölgede ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyor.

Koordinasyon Merkezine Ziyaret

AFAD Başkanı Okay Memiş ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Değirmendere Mahallesi’nde kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yangının Nedeni Belirlendi

Yangın, dün saat 16.45’te başladığı ve ekiplerin 10 dakika içerisinde müdahalede bulunduğu bildirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının kopan elektrik tellinin çıkardığı kıvılcım ve şase kaynaklı olduğunu açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.