İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

İzmir merkezli 7 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı; 6 aylık hesap hareketleri yaklaşık 50 milyon lira olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:04
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Operasyon ve soruşturma

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin banka, MASAK, telekomünikasyon şirketleri ve elektronik para ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda 6 aylık hesap hareketlerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu ve bu tutarı yurt içi ile dışındaki kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktardığını tespit etti.

Operasyonun detayları ve adli süreç

İzmir, Konya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak illerinde düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı...

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği