İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 12 ilde 15 gözaltı

Polis, terör örgütü DEAŞ'a karşı İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 12 ilde 15 gözaltı
Yayın Tarihi:

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yapan MİT ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 12 ilde operasyon başlattı. İzmir merkezli operasyonda, DEAŞ üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınmaları için 19 şüpheli hakkında karar çıkarıldı. Bu şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonun amacı, DEAŞ terör örgütünün parasal kaynaklarını kesmekti. 19 şüpheliden 15'i yakalandı. Diğer 4'ü için çalışmalar devam ediyor.

Öne Çıkanlar
Enflasyonun uğramadığı tek yer orası oldu! 1 kilo et fiyatına tüm masayı donatıyorlar Enflasyonun uğramadığı tek yer orası oldu! 1 kilo et fiyatına tüm masayı donatıyorlar
Bulaşık makinesi kullanırken bir kez daha düşünün! Aklınıza bile gelmezdi: Meğer o zehirliyormuş Bulaşık makinesi kullanırken bir kez daha düşünün! Aklınıza bile gelmezdi: Meğer o zehirliyormuş
Banyonuza sakın bu eşyanızı koymayın! En az 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor Banyonuza sakın bu eşyanızı koymayın! En az 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor
Çok Okunanlar
İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce merkezde! Bu geceden itibaren başlıyor İsrail'in Çıplak esirleri nereye götürdüğü ortaya çıktı İsrail'in Çıplak esirleri nereye götürdüğü ortaya çıktı Tütün ürünlerinleri için flaş karar çıktı! Son gün Aralık 2023! Tütün ürünlerinleri için flaş karar çıktı! Son gün Aralık 2023! Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL para cezası Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL para cezası Meteoroloji'den 7 ile 'turuncu' 18 ile 'sarı' kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 ile 'turuncu' 18 ile 'sarı' kodlu uyarı Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı Ankara'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı