İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 12 ilde 15 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yapan MİT ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 12 ilde operasyon başlattı. İzmir merkezli operasyonda, DEAŞ üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınmaları için 19 şüpheli hakkında karar çıkarıldı. Bu şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonun amacı, DEAŞ terör örgütünün parasal kaynaklarını kesmekti. 19 şüpheliden 15'i yakalandı. Diğer 4'ü için çalışmalar devam ediyor.