İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir tahkikat yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu operasyon sonucunda, toplamda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalama Kararları ve Operasyon Detayları

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İzmir, Mersin, Adana ve Manisa illerinde örgüte fon sağladığı belirlenen 23 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, eş zamanlı olarak bu illerde 10 iş yerine baskınlar düzenleyerek, toplam 16 şüpheliyi yakaladı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Tutuklamalar

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 avro, 434 bin 650 lira, 40 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli arasından 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla ve diğer 6'sı ise serbest bırakıldı.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Polis ekiplerinin, operasyonun devamında 7 şüphelinin daha yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.