İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu: 16 İlde 35 Şüpheli Gözaltında

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 42 şüpheliden 35'i gözaltına alındı, 7'sinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:49
İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu: 16 İlde 35 Şüpheli Gözaltında

İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu: 16 İlde 35 Şüpheli Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. Polis ve jandarma terörle mücadele şube müdürlüklerinin eş zamanlı müdahaleleri sonucunda hedef alınan 42 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade ve teşhislerde isimleri geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen kişiler olduğu kaydedildi. Ayrıca bazı şüphelilerin KHK ile askeri okullardan ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 7 firari şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi; bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik...

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik...

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt
2
Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı
6
Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak
7
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor