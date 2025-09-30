İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu: 16 İlde 35 Şüpheli Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. Polis ve jandarma terörle mücadele şube müdürlüklerinin eş zamanlı müdahaleleri sonucunda hedef alınan 42 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade ve teşhislerde isimleri geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen kişiler olduğu kaydedildi. Ayrıca bazı şüphelilerin KHK ile askeri okullardan ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 7 firari şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi; bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

