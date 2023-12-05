İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu: 9 ilde 12 şüpheliye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik asker ve sivil unsurlara yönelik bir operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan veri karşılaştırması sonucunda, ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetine dair deliller bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ikisi muvazzaf 4 astsubay ve yaşanan darbe girişiminin ardından ilişikleri sonlandırılan10 askeri okul öğrencisi ile ilgili gözaltı kararı alındı.

Eş zamanlı olarak İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Firari olan 2 şüpheliye dair arama çalışmaları ise devam ediyor.