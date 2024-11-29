İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

İzmir merkezli düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, FETÖ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleşen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Eskişehir ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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