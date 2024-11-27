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İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:52
İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 22 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ve örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen kişilerin de bulunduğu toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon Detayları

Bu doğrultuda, jandarma ve emniyet mensupları, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'deki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan bu kapsamlı operasyonda, zanlılardan 22'sinin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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