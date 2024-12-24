DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,78 -0,39%
ALTIN
2.963,31 -0,27%
BITCOIN
3.320.212,76 -0,8%

İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 32 şüpheli yakalandı, 6 aylık takip sonucunda önemli bulgular elde edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:31
İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri müdürlüklerinin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteğiyle, FETÖ içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

6 Aylık Takip Süreci

Polis ekipleri, şüphelilerin faaliyetlerini deşifre etmek için 6 ay süresince fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Takipler sonucunda, şüphelilerin düzenledikleri örgütsel toplantılarla, örgüt elebaşının vefatının ardından hızlanan dağılma sürecine karşı moral ve motivasyon sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Örgütün yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntemler arayışında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin, bu faaliyetlerini sıradan ticari hayat sürerek perdeledikleri öğrenildi.

Yakalananlarla İlgili Detaylar

Gözaltına alınan şahıslar arasında, örgütün sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç edilmiş eski emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ikametleri ve sözde ticari faaliyetlerini sürdürdükleri iş yerleri ile örgütsel toplantıların yapıldığı evlerde yapılan aramalarda 546 bin lira, 26 bin 316 dolar, 3 bin 295 avro, 3 milyon 250 bin lira değerinde çek, 3 ata, 49 cumhuriyet, 4 yarım, 1 beşi bir yerde altın, 3 tabanca, 2 tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Düzceli Usta, 1977 Model Aracını Torunlarına Miras Bırakıyor
4
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
5
Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi
6
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı
7
Beyoğlu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!