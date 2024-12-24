İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri müdürlüklerinin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteğiyle, FETÖ içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

6 Aylık Takip Süreci

Polis ekipleri, şüphelilerin faaliyetlerini deşifre etmek için 6 ay süresince fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Takipler sonucunda, şüphelilerin düzenledikleri örgütsel toplantılarla, örgüt elebaşının vefatının ardından hızlanan dağılma sürecine karşı moral ve motivasyon sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Örgütün yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntemler arayışında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin, bu faaliyetlerini sıradan ticari hayat sürerek perdeledikleri öğrenildi.

Yakalananlarla İlgili Detaylar

Gözaltına alınan şahıslar arasında, örgütün sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç edilmiş eski emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ikametleri ve sözde ticari faaliyetlerini sürdürdükleri iş yerleri ile örgütsel toplantıların yapıldığı evlerde yapılan aramalarda 546 bin lira, 26 bin 316 dolar, 3 bin 295 avro, 3 milyon 250 bin lira değerinde çek, 3 ata, 49 cumhuriyet, 4 yarım, 1 beşi bir yerde altın, 3 tabanca, 2 tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürmektedir.