İzmir Merkezli Hücre-7 Operasyonunda 88 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişilerin yakalandığını belirtti.

Operasyonlar, İzmir merkezli ve İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana illerini kapsadı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları insanlara kendilerini "uzlaştırmacı avukat" ve "icra memuru" olarak tanıtıp, "Hakkınızda icra davası var." ifadesiyle dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Şüphelilerin Durumu

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, örgüt lideri C.A. da dahil olmak üzere 88 şüpheli yakalanmış, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler, döviz ve Türk lirası ile dijital materyaller ele geçirilmiştir.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61'i tutuklanırken, 27'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Dolandırıcıların, "uzlaştırma ücreti" adı altında para talep ettiği bilgisi, soruşturmaya yeterli bulunmuştur.

Bakan'dan Teşekkür Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevlerini yerine getiren kahraman polislere teşekkürlerini iletti.