İzmir Merkezli Terör Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Merkezli Terör Operasyonu

İzmir merkezli olarak gerçekleşen terör operasyonunda, TKP/ML terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler. Yapılan duruşma sonucunda, 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, eylem ve etkinliklere katıldığı, yeni üyelere ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temininde bulunduğu belirlendi. 20 Kasım tarihinde yakalama kararı alınmasının ardından, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve şüpheliler yakalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.