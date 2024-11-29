DOLAR
34,68 -0,22%
EURO
36,65 -0,07%
ALTIN
2.966,39 -1,09%
BITCOIN
3.343.122,74 -1,62%

İzmir Merkezli Terör Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:39
İzmir Merkezli Terör Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Merkezli Terör Operasyonu

İzmir merkezli olarak gerçekleşen terör operasyonunda, TKP/ML terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler. Yapılan duruşma sonucunda, 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, eylem ve etkinliklere katıldığı, yeni üyelere ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temininde bulunduğu belirlendi. 20 Kasım tarihinde yakalama kararı alınmasının ardından, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve şüpheliler yakalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi
3
THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor
4
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
5
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması
7
Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek