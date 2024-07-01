İzmir Metro'sunda yürüyen merdiven arızası : 11 kişi yaralandı!

Olay, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yürüyen merdiven, normal hareket yönünün tersine doğru aniden kaymaya başladı ve üzerinde bulunan yolcuların dengesini kaybetmelerine neden oldu.





Yürüyen merdivenin aniden ters yöne hareket etmesi sonucu 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerin bakım ve servisi, arızadan bir gün önce, 30 Haziran'da gerçekleştirilmiş ve saat 17.00'de tamamlanmıştır. Arızanın kaynağını tespit etmek amacıyla Metro AŞ'nin teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları ortak bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca, aynı zamanda hukuki bir inceleme de başlatılmıştır.