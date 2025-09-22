İzmir Ödemiş'te kamyonet-otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 05:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 05:10
İzmir Ödemiş'te kamyonet-otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir Ödemiş'te kamyonet-otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza ve müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Suriye uyruklu sürücü İsmail M. (32) yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobil ile Hulisi P. idaresindeki 35 HP 140 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Can kaybı ve yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Emira H. (32)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananlar arasında otomobil sürücüsü ile birlikte 5 aylık bebek Ömer M., Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) bulunuyor.

Durumu ağır olan 5 aylık Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı; bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve diğer detaylar

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Hulisi P., Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Emira H.'nin kazadan bir gün önce doğum yaptığı, yeni doğan kız çocuğunu ad koymadığı ve bebeği bir akrabasına bıraktığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te kamyonet-otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
2
Uşak'ta tırla çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
3
GastroAntep'te 'Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa' Temalı Söyleşi ve Paneller
4
Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — Soğutma Çalışmaları ve Gözaltı
5
Trump: Belarus Yakında Yüzlerce Siyasi Tutukluyu Serbest Bırakabilir
6
İzmir'de Eğitim Uçağı Kazasında Pilot Berfu Hatipoğlu Defnedildi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü