İzmir Ödemiş'te kamyonet-otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza ve müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Suriye uyruklu sürücü İsmail M. (32) yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobil ile Hulisi P. idaresindeki 35 HP 140 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Can kaybı ve yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Emira H. (32)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananlar arasında otomobil sürücüsü ile birlikte 5 aylık bebek Ömer M., Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) bulunuyor.

Durumu ağır olan 5 aylık Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı; bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve diğer detaylar

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Hulisi P., Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Emira H.'nin kazadan bir gün önce doğum yaptığı, yeni doğan kız çocuğunu ad koymadığı ve bebeği bir akrabasına bıraktığı öğrenildi.