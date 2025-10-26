İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Pikap Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:16
Kaza ve müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile pikabın çarpışması sonucu toplam 6 kişi yaralandı.

45 ZA 7446 plakalı otomobili kullanan Aytun A. (32) ile, çarpışmaya karışan diğer araç 35 AZT 275 plakalı pikaptı ve onun sürücüsü Gencay A. olarak kaydedildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralananlar hızla müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar arasında otomobil sürücüsü Aytun A., eşi Ayşe A. (26), çocukları Öykü A. (6) ve Aras A. (3) ile pikaptaki yolcu Çağla A. (25) ve Çağla Lina A. (3) bulunuyor.

Tüm yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

