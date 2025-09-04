İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada L.B. (20) tarafından açılan ateş sonucu Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) yaralandı.

Olayın Detayları

Tartışma, L.B. (20) ile Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.B., yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durum ve Soruşturma

Yaralılardan Okan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Oğuzhan B.'nin ise yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli L.B., polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

