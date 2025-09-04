DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

İzmir Ödemiş'te çıkan silahlı kavgada L.B. (20) tarafından açılan ateş sonucu Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) yaralandı; Okan G.'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:23
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada L.B. (20) tarafından açılan ateş sonucu Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) yaralandı.

Olayın Detayları

Tartışma, L.B. (20) ile Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.B., yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durum ve Soruşturma

Yaralılardan Okan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Oğuzhan B.'nin ise yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli L.B., polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
3
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
4
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
5
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
6
DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı
7
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı