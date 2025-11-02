İzmir Ödemiş'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir Ödemiş'te Traktör Kazası: Sürücü Öldü

Olayın Detayları

İzmir'in Ödemiş ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde, İbrahim Öztürk (63) yönetimindeki 35 ZBD 82 plakalı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada şarampole devrildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Öztürk, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

