İzmir Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, İzmir'de etkili olan orman yangınlarına karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Ekipler Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Yangınla mücadelede orman ekipleri, AFAD, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra yerel belediyeler de etkin rol oynamakta. Çalışmalar, yangının kontrol altına alınması için aralıksız sürdürülmektedir.

İzmir halkı ve çevre illerden gelen destekle yangın bölgelerinde güçlü bir dayanışma sergileniyor.