İzmir Otogarında Şampuan Kutularından Uyuşturucu Çıktı: 3 Gözaltı

İzmir otogarındaki emanet bölümünde şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:52
Emanet bölümünde narkotik köpeğinin tepkisi sonrası operasyon

İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalindeki emanet eşyalar bölümünde yapılan kontrolde, şampuan kutularına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bölgedeki eşyalar incelendi.

Kontroller sırasında görevli narkotik dedektör köpeğinin bir koliye tepki vermesi üzerine yapılan aramada, şampuan kutularının içinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Koliyi teslim aldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

