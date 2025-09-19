İzmir Seferihisar Açıklarında 8'i Çocuk 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:42
Sahil Güvenlik müdahalesi sonrası göçmenler İl Göç İdaresi'ne sevk edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 8'i çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.

Açıklamada, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki göçmenlerin ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

