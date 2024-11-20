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İzmir Seferihisar'da Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Seferihisar'da silahlı saldırıda 3 polis yaralandı, zanlı gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:29
İzmir Seferihisar'da Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İzmir Seferihisar'da Silahlı Saldırı Şoku

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı. Olay, bölgedeki bir silahlı çatışma ihbarı üzerine gerçekleşti.

İhbar Üzerine Hızla Hareket Edildi

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde gelen çatışma ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal etti. Ancak, şüpheli M.S.Ç. polis ekiplerine ateş açtı.

Yaralı Polisler Hastaneye Kaldırıldı

Ateş açılması sonucu yaralanan 3 polis memuru, olay yerine gelen ambulanslar tarafından İzmir'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındıkları bildirildi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olayın ardından, saldırgan M.S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının kullandığı silah da ele geçirildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği bölgede vatandaşların toplandığı gözlemlendi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak durumu kontrol altına aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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