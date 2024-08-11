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İzmir Selçuk'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Efes Antik Kenti yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:31
İzmir Selçuk'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, tarihi Efes Antik Kenti'nin girişine yakın bir bölgede bulunan otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen etkili müdahale ile kontrol altına alındı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olayın duyulmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, sıkı bir çalışma ile yangını söndürmeyi başardı. Bölgedeki Güvenlik Önlemleri

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın...

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın...

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın...

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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