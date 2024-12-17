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İzmir Suç Örgütü Operasyonunda 7 Tutuklama

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:11
İzmir Suç Örgütü Operasyonunda 7 Tutuklama

İzmir'de Suç Örgütüne Büyük Darbe

İzmir'de düzenlenen kapsamlı bir suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, cezaevinde bulunan Genç Osman lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı örgüte yönelik darbe vuruldu.

Örgütün Suç Faaliyetleri

Yapılan araştırmalar sonucunda, örgüt üyelerinin Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde kumar oynanmasına yer sağlama, tefecilik ve yağma gibi suçları işledikleri belirlendi.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler

Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si...

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si...

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si tutuklandı.

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