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İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'den Ekonomi Değerlendirmesi

Kestelli, yıllık cari açığın 10 milyar doların altına inmesini umut verici buldu ve yapısal reformların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:21
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'den Ekonomi Değerlendirmesi

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'nin Ekonomi Açıklamaları

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2023 yıl sonu ekonomik değerlendirmesinde yıllık cari açığın 10 milyar doların altına inmiş olmasının enflasyon ve kur açısından umut verici bir durum olduğunu vurguladı. Kestelli, "Cari açık daralırken döviz rezervleri artıyor. Kredi notumuz ve ülke risk primimizdeki iyileşme belirginleşti," dedi.

2024 Yılı Ekonomi Değerlendirmesi

Kestelli, 2024 yılına dair görüşlerini paylaşırken, makro istikrarsızlık döneminin ardından önemli mesafeler alındığını ifade etti. Temmuz ayından bu yana uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Kestelli, "Para politikası sayesinde enflasyon düşme eğiliminde. Cari açık hızla daralıyor," şeklinde konuştu.

Yapısal Reformların Önemi

Kestelli, enflasyonla mücadelede kamunun ikna edici bir tasarruf inisiyatifiyle katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Uygulanan para politikası adımlarının yapısal reformlarla desteklenmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Üretim Gücüne Dikkat

Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan AB'nin durumu hakkında analiz yapılması gerektiğini belirten Kestelli, "Türkiye'nin üretim gücündeki aşınmaya dikkat etmesi gerekiyor. Tarım ve sanayi üretimindeki büyümenin, toplam büyümenin altında seyretmesi, üretim kaslarımızın zayıfladığına işaret ediyor," dedi.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm

Ekonomi yönetiminin üretim kaslarını güçlü tutma önlemlerini almasının kritik olduğunu belirten Kestelli, "Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda üretim kapasitesini doğru kullanmaya ihtiyacı var," dedi.

Demokrasi ve Hukukun Önemi

Kestelli, Türkiye'deki demokrasinin niteliği ve hukuk devletinin sağlamlığının, ülkenin küresel sistemdeki siyasi ve ekonomik gücünü belirleyeceğini vurguladı.

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