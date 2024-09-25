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İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in Faiz Değerlendirmesi

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, faiz indirimine gitmeden önce enflasyon ve asgari ücret artışının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:35
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in Faiz Değerlendirmesi

İzmir Ticaret Odası Başkanı'ndan Faiz Uyarısı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Merkez Bankası'nın yönlendirmelerine bağlı olarak faiz indiriminde ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtti. Özgener, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyesinin altına düşmeden ve 2025 asgari ücret artışının hedefi desteklemediği sürece faiz indirimine gidilmemesi gerektiğini savundu.

ABD ve Avrupa'daki Gelişmeler

Özgener, eylül ayı olağan meclis toplantısında ABD Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlatarak, Avrupa Merkez Bankası'nın da benzer bir adım attığını ifade etti. Ancak Rusya'nın faiz artırımı yönünde karar aldığını belirterek Türkiye’nin faiz konusunda daha temkinli yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Enflasyonun Üstünde Durulmalı

Özgener, yüksek enflasyona karşı erken bir faiz indiriminin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Kendisi, "KOBİ'lerin finansmana erişimi için faiz indirimine ihtiyaç duyulsa da bu, enflasyonla olan mücadelenin tehlikeye atılmasına yol açmamalıdır" dedi.

Dış Ticaret ve Bilişim Projesi

İzmir'de Temmuz ayında ihracatın yüzde 9, ithalatın ise yüzde 11,7 azaldığına dikkat çeken Özgener, dış ticaretin olumlu gelişmeler göstermesini umut etti. Ayrıca, bilişim sektörüne yönelik başlatılan Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'nin (HİSER) Ticaret Bakanlığı'ndan onay alan ilk proje olduğunu belirterek, bu projenin sektördeki ihracata katkı sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

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