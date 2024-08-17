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İzmir Tire'de Orman Yangını İle İlgili 3 Kişi Tutuklandı

Orman yangını şüphesiyle İzmir Tire'de gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, toplam 7 kişi sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:13
İzmir Tire'de Orman Yangını İle İlgili 3 Kişi Tutuklandı

İzmir Tire'de Yangın Skandalı

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleşen orman yangını ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Dün akşam saat 19.05 civarında Eskioba Mahallesi'nde çıkan yangın, jandarma ekipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Yangının, şüphelilerin semaverle çay demledikleri esnada çıkması sebebiyle, olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Yakalana şüphelilerin, adli işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildiği ve burada tutuklandığı aktarıldı. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İzmir genelinde 7 kişinin daha orman yangınlarına sebebiyet verme şüphesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu kişiler arasında Tire'den 3, Ödemiş'ten 2, Bayındır'dan 1 ve Karşıyaka'dan 1 kişi bulunuyor. Yangınlar ile Mücadele

Bu tür olayların önlenmesi ve ormanlık alanların korunması amacıyla, yetkililer yangınların çıkış sebeplerini araştırmayı sürdürmekte ve bu bağlamda gerekli hukuki işlemleri hızlandırmaktadır.

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