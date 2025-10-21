İzmir Tire'de Tarlada El Bombası Bulundu

Tire'de tarlada bulunan el bombası, çocuğun babasının lastikçi dükkanına getirmesi üzerine polise bildirildi; bomba imha ekipleri el koydu.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:09
Olayın Detayları

İzmir'in Tire ilçesinde tarlada el bombası bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

Çocuk, bombayı sabah babası İ.A.'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi.

Dükkanda bulunan İ.A., cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

