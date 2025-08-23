DOLAR
İzmir Torbalı'da Polise Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Torbalı'da durdurulan motosiklet sürücüsünün polise saldırısı sonrası 3 kişiden 2'si tutuklandı; olay Ertuğrul Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:11
İzmir Torbalı'da Polise Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Torbalı'da polise saldırı: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Olay, Ertuğrul Mahallesi'ndeki uygulama sırasında meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde dün gerçekleştirdikleri uygulamada bir motosikleti durdurdu. Aynaları olmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan motosikletin sürücüsü A.Y. (26), polise sinirlenerek saldırdı.

Gözaltı ve adliye süreci

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücü A.Y. ile olaya karıştığı belirtilen M.E. (26) ve C.Ş. (25)'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.E., 'görevi yaptırmamak için direnme' ile 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. C.Ş. ise serbest bırakıldı.

