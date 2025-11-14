İzmir Urla'da 55 Yıllık Tapu Mücadelesi: 800 Kişinin Ev Hayali Sürüyor

İzmir Urla'da 55 Yıllık Tapu Mücadelesi

Urla Teos Yapı Kooperatifine kayıtlı 800 hissedar, tam 55 yıldır süren tapu sorunları nedeniyle hayallerindeki yapılara kavuşamıyor. Yıllardır devam eden hukuki süreçler ve iptal kararları nedeniyle birçok üye yaşamını yitirirken, davalar artık ikinci ve üçüncü kuşaklara taşındı.

55 yıllık tapu sorunu

Kooperatif Başkanı Ahmet Göksel yaptığı açıklamada, 1969 yılında alınan arsa tapusuyla ilgili sürecin yarım asrı aştığını belirtti. Göksel, "Bu arazi, 1933 yılından itibaren üç kez tarla tapusuyla sahiplerine devredilmiş, son olarak ise 1969 yılında bize imarlı ve arsa tapulu olarak satılmış. Tapularımızı aldıktan sonra arazimizde altyapı çalışmalarına başladık; o yıllarda açılan yollar bugün dahi görülebilmektedir. Aynı yıl, bizimle birlikte aynı şahıstan arazi satın alan başka kişiler de oldu. Kooperatifimizin hemen arkasındaki bölgede, bize ait olmayan ancak aynı satıcıdan arazi alan şahıslar tarafından yaklaşık 200 adet villa inşa edildi ve bu yapılar halen sorunsuz bir şekilde kullanılmakta. Buna rağmen, bizim arazimizin orman sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir dava açıldı ve bu süreç hala devam etmektedir." dedi.

Davalara ikinci kuşak müdahil oldu

Göksel, davaların uzun soluklu süreciyle ilgili olarak, "Arazileri ilk satın alan üyelerin tapularını aldıklarında 30’lu ve 40’lı yaşlarda olduğunu kaydeden Göksel, 40 yaşında alan üyelerimizin neredeyse tamamı 90’lı yaşlarına gelip vefat etti, 30 yaşında alanlar ise bugün 82-83 yaşlarında. Ne yazık ki bu kişiler, adaletin tecelli ettiğini görüp tapularına kavuşamadan hayatlarını kaybetti. Bu süreç 55 yıldır sürmekte olup, son 45 yıldır davalar devam etmektedir. Artık ikinci ve üçüncü kuşaklar bu davaya dahil olmuş durumda. Arazimizin orman vasfında olmadığına dair çeşitli üniversitelerden alınmış bilimsel raporlar ve ölçümler mevcut. Tüm bu bilimsel kanıtlara rağmen dava henüz sonuçlanmadı. Türk adaletine ve yargısına olan güvenimiz tam; adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyor, 1969 yılından bu yana süregelen mağduriyetimizin sona ermesini ve haklarımıza kavuşmayı büyük bir sabırla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üyelerin duruşu ve talepleri

Kooperatif üyelerinden Gürsel Hancı de süreci şu sözlerle anlattı: "Bu yeri alırken devlet bana arsa tapusu verdi; arazi değil, orman değil, hiçbir şey değildi. Sadece imarlı arsa olarak tapusunu aldım. Tapum bu şekilde elimde bulunuyor. Ancak daha sonra \"burası orman\" denilerek müdahale edildi ve o günden bugüne kadar bu durumla mücadele ediyoruz. Buranın orman olmadığını kanıtlayan bütün belgeleri ve gerekli evrakları temin edip mahkemeye sunduk, fakat yaklaşık elli yıldır bir sonuç alamadık. Mahkemelerde 'Adalet mülkün temelidir' yazar; biz de mülkümüz için adaletin bir an önce tesis edilmesini talep ediyoruz."

800 hissedar olarak üyeler, yarım asırlık mülkiyet sorununun daha fazla kuşaklara taşınmadan, kalıcı ve hukuki bir çözüme kavuşturulmasını istiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'den Urla'ya gelen aileler, duruşmalara torunlarıyla birlikte katılarak hak arama sürecini sürdürüyor.

