İzmir Urla'da 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tespitiyle düzenlenen operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:22
İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada paylaşıldı.

Sahil Güvenlik'in tespiti ve müdahalesi

Açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları lastik bottaki 2'si çocuk 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Takip ve teslim süreci

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi'nin takibi sonucu, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 13 düzensiz göçmen de ilçede yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

