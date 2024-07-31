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İzmir Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:47
İzmir Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Urla'da Orman Yangını Son Durumu

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen orman yangını, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından kontrol altına alındığı bilgisi verildi. Vali Elban, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangınla İlgili Gelişmeler

Yangının söndürülmesi için gösterilen çabanın, Urla'nın doğal dokusunu yeniden yeşertmek amacıyla da sürdürüleceğini belirten Elban, yangınla mücadele eden ekiplerle birlikte destek veren herkese teşekkür etti.

Bununla birlikte, yangın söndürme çalışmalarında görev alan Balçova Belediyesi'ne ait bir su tankerinin devrildiği bildirildi. N.Y. isimli sürücünün devrilen tankerdeki ilk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öğle saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti. Bu nedenle, tedbir amacıyla 455 ev ile iş yeri tahliye edilirken, 1630 kişinin de bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

Yangının, bir evde kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan başladığı ve bu olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz...

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine su taşıyan Balçova Belediyesi’ne ait tanker şarampole devrildi.

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